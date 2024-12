Scopri come preparare una torta foresta nera e rosa, un dolce perfetto per ogni occasione.

Ingredienti necessari per la torta

Per realizzare una torta foresta nera e rosa per 8 porzioni, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

170 g di zucchero

4 uova

Scorza grattugiata di 1 arancia

200 g di farina

150 g di cacao amaro

125 g di acqua

60 g di zucchero per lo sciroppo

1 baccello di vaniglia

2 cucchiai di liquore alla ciliegia

500 ml di panna fresca

15-20 amarene

Cioccolato per decorare

Fiori edibili per decorazione (opzionale)

Preparazione della torta

Inizia la preparazione della torta montando in una grande ciotola lo zucchero, le uova e la scorza d’arancia. Utilizza fruste elettriche o monta a mano fino a ottenere un composto chiaro e denso, ci vorranno circa dieci minuti. Successivamente, setaccia la farina e il cacao, quindi incorporali delicatamente al composto di uova.

Imburra e infarina un anello di 20 cm di diametro e 10 cm di altezza, posizionalo su una placca foderata di carta da forno e versa il composto all’interno. Cuoci in forno preriscaldato a 170 °C per circa 35 minuti. Una volta cotto, lascia raffreddare il pan di Spagna e taglialo in 4 dischi spessi 1 cm.

Preparazione della bagna e della crema

Per la bagna, prepara uno sciroppo facendo bollire 125 g di acqua con 60 g di zucchero e il baccello di vaniglia. Lascia raffreddare e aggiungi 2 cucchiai di liquore alla ciliegia. Monta la panna e, separatamente, frulla i lamponi, setacciali e uniscili delicatamente alla panna montata per ottenere una crema rosa.

Assemblaggio della torta

Prendi un piatto e posiziona l’anello utilizzato per cuocere il pan di Spagna. Inizia a stratificare: metti un disco di pan di Spagna, spennellalo con la bagna, aggiungi uno strato di panna montata e 15-20 amarene. Ripeti l’operazione con gli altri dischi fino a esaurire gli ingredienti, terminando con uno strato di panna. Livella bene la superficie e riponi in frigorifero per almeno 2 ore.

Prima di servire, decora la torta con riccioli di cioccolato e fiori a piacere. La tua torta foresta nera e rosa è pronta per essere gustata!