La torta tenerina: un dolce da amare

La torta tenerina è un dolce tipico della tradizione ferrarese, noto per la sua consistenza unica e il suo sapore avvolgente. Questo dessert al cioccolato è caratterizzato da una crosticina esterna croccante e un cuore morbido e fondente che conquista al primo assaggio. Tuttavia, non tutti possono gustarla a causa di intolleranze alimentari. Fortunatamente, esiste una versione della torta tenerina che può essere preparata senza glutine e senza lattosio, rendendola accessibile a tutti.

Ingredienti per la torta tenerina senza glutine e lattosio

Per preparare questa deliziosa torta, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

200 g di cioccolato fondente

100 g di zucchero

3 uova

80 g di farina di riso

80 ml di olio di semi

1 fialetta di aroma al rum (opzionale)

Un pizzico di sale

Preparazione della torta tenerina

Iniziamo la preparazione della torta tenerina senza glutine e lattosio. Per prima cosa, sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria, mescolando di tanto in tanto per evitare che si bruci. In una ciotola a parte, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi l’olio di semi e, se desideri, l’aroma al rum per un tocco di sapore in più.

Una volta che il cioccolato si è sciolto, lascialo intiepidire e incorporalo al composto di uova, mescolando delicatamente. Infine, aggiungi la farina di riso e un pizzico di sale, continuando a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo.

Versa l’impasto in una tortiera precedentemente rivestita di carta da forno e inforna a 180°C per circa 25-30 minuti. La torta sarà pronta quando la superficie risulterà croccante, ma il cuore rimarrà morbido. Ricorda di non aprire il forno durante la cottura per evitare che la torta si sgonfi.

Consigli per servire e conservare la torta tenerina

Una volta sfornata, lascia raffreddare la torta nella tortiera per alcuni minuti prima di trasferirla su un piatto da portata. Per mantenere intatta la croccantezza della superficie, taglia la torta con un solo colpo di coltello, evitando movimenti ripetuti. Puoi servirla semplice oppure accompagnata da una spolverata di zucchero a velo o da una pallina di gelato alla vaniglia.

Se avanza, conserva la torta tenerina sotto una campana di vetro per un massimo di 3-4 giorni. Questo dolce è perfetto per colazione, merenda o come dessert dopo un pasto. La sua versatilità e il suo sapore la rendono un’ottima scelta per ogni occasione.