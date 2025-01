La Duchessa del Sussex si lancia nel mondo culinario, ma le reazioni non sono quelle sperate.

Il ritorno di Meghan Markle sui social

Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, ha deciso di riattivare il suo profilo Instagram dopo sette anni di silenzio, per promuovere la sua nuova serie culinaria intitolata “With Love, Meghan”. Questo progetto, parte di un accordo con Netflix, si preannuncia come un tentativo di distaccarsi dalla sua immagine di celebrità inarrivabile e di avvicinarsi a un pubblico più ampio. Tuttavia, le reazioni iniziali non sono state delle migliori, con molti utenti che esprimono scetticismo e ironia nei