Introduzione al brasato piemontese

Quando si parla di cucina piemontese, l’autunno porta con sé una serie di piatti ricchi e sostanziosi, perfetti per il pranzo della domenica. Tra questi, il brasato di carne si distingue come un classico intramontabile, spesso accompagnato da una deliziosa polenta. Questa ricetta, che unisce tradizione e innovazione, è stata proposta dallo chef Giovanni Ruggieri, un talento della cucina che ha saputo reinterpretare i sapori autentici del Piemonte.

Ingredienti e preparazione del brasato

Per preparare il brasato con polenta di grano saraceno, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono carne di manzo, carote, cipolle, vino rosso, spezie e, naturalmente, il grano saraceno per la polenta. La preparazione richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale ripaga ampiamente lo sforzo. Inizia con la pulizia delle verdure, tritandole grossolanamente e rosolandole in padella fino a ottenere una doratura perfetta. Successivamente, la carne viene salata e pepata, quindi rosolata per sigillare i succhi, prima di essere trasferita in un tegame di coccio con le verdure e il vino.

La polenta di grano saraceno: un tocco speciale

La polenta di grano saraceno è un elemento distintivo di questa ricetta. A differenza della tradizionale polenta di mais, il grano saraceno offre un sapore più intenso e una consistenza rustica. Per prepararla, è necessario portare a ebollizione dell’acqua salata e sbollentare il cavolo nero, un altro ingrediente tipico della cucina piemontese. Dopo aver cotto il grano saraceno, si unisce al cavolo e si spadella il tutto con burro e castagne, creando un contorno ricco e saporito che accompagna perfettamente il brasato.

Servire e gustare il piatto

Una volta che il brasato è cotto e tenero, è il momento di impiattare. Taglia la carne a fette e servila con la salsa ridotta, accompagnata dalla polenta di grano saraceno e dalle verdure ripassate. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori, ma rappresenta anche un legame profondo con la tradizione culinaria piemontese. Ogni boccone racconta una storia di passione e dedizione alla cucina, rendendo il pranzo della domenica un momento speciale da condividere con la famiglia e gli amici.