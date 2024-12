Un piatto versatile e saporito

Il riso al pomodoro è un piatto che può sorprendere per la sua semplicità e il suo sapore avvolgente. Spesso associato alla pasta, il pomodoro trova una nuova dimensione in questo primo piatto, che si presta a molte varianti. La ricetta base prevede l’uso di pomodori secchi, che conferiscono un gusto intenso e aromatico, perfetto per chi ama i sapori decisi. Preparare un riso al pomodoro è un’ottima soluzione per un pranzo veloce, ma anche per una cena elegante.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare un ottimo riso al pomodoro, avrai bisogno di pochi ingredienti: riso, pomodori secchi, cipolla, olio d’oliva, vino bianco e basilico fresco. Inizia tritando finemente la cipolla e facendola appassire in una casseruola con un paio di cucchiai di olio d’oliva e una foglia di alloro. Una volta che la cipolla è dorata, aggiungi il riso e fallo tostare per un minuto. Sfuma con del vino bianco e, quando l’alcol è evaporato, inizia ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando di tanto in tanto.

Il tocco finale: pomodori secchi e basilico

Quando il riso è quasi cotto, unisci i pomodori secchi tritati e un ciuffo di basilico fresco. Continua a cuocere, aggiungendo brodo fino a quando il riso non è al dente. Una volta pronto, manteca il riso con un filo d’olio d’oliva e, se lo desideri, un po’ di formaggio grattugiato. Completa il piatto con i pomodori secchi rimasti e foglie di basilico tritate. Questo piatto non solo è delizioso, ma è anche un’ottima occasione per sperimentare con ingredienti freschi e di stagione.