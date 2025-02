Ingredienti per un risotto ai carciofi e limone

Per preparare un delizioso risotto ai carciofi e limone, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

300 g di riso Arborio o Carnaroli

4 carciofi freschi

1 limone (succo e scorza)

1 cipolla piccola

1 litro di brodo vegetale

50 g di parmigiano grattugiato

50 g di burro

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco per guarnire

Preparazione del risotto ai carciofi e limone

Iniziamo con la preparazione dei carciofi. Dopo averli puliti, rimuovendo le foglie esterne più dure e tagliando le punte, immergili in acqua acidulata con succo di limone per preservarne il colore. In una pentola, scalda un filo d’olio e fai soffriggere la cipolla tritata finemente fino a renderla trasparente. Aggiungi i carciofi tagliati a fettine e cuoci per circa 5 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Unisci il riso e tostalo per un paio di minuti, quindi inizia ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando frequentemente. Dopo circa 15 minuti, quando il riso è al dente, aggiungi la scorza di limone grattugiata e il succo di limone. Mescola bene per amalgamare i sapori.

La mantecatura e i consigli finali

Quando il risotto è pronto, togli dal fuoco e aggiungi il burro e il parmigiano grattugiato. Mescola energicamente per ottenere una consistenza cremosa. Se desideri un tocco extra di sapore, puoi aggiungere un cucchiaio di mascarpone o una noce di burro aromatizzato al limone durante la mantecatura. Servi il risotto caldo, guarnito con prezzemolo fresco e, se vuoi, con mandorle o pinoli tostati per un contrasto croccante.

Questo piatto è perfetto per pranzi in famiglia o cene eleganti. Puoi conservarlo in frigorifero per 1-2 giorni e riscaldarlo a fuoco basso con un po’ di brodo per ripristinare la cremosità. Se non hai carciofi freschi, puoi utilizzare quelli surgelati o sott’olio, ma il sapore sarà meno intenso. Per una variante più ricca, prova ad aggiungere gamberi o pancetta croccante durante la cottura.