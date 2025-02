Impatto della tempesta sulle coltivazioni

Il , le Isole Canarie hanno subito un colpo devastante a causa della tempesta polare Dorothea. I venti, che hanno raggiunto i 140 km/h, hanno causato la perdita di quasi la metà della produzione di avocado nelle isole occidentali, dove si concentra la maggior parte delle coltivazioni. Wenceslao Martínez, responsabile della Agro Rincón, ha dichiarato che in un breve lasso di tempo, il 48% della produzione è stato spazzato via, portando a una stagione più breve per questo frutto molto apprezzato in Europa.

Domanda e offerta di avocado

Nonostante le perdite, la domanda di avocado delle Canarie rimane elevata, specialmente in Europa. Martínez ha sottolineato che, sebbene normalmente esportino solo il 15-20% della loro produzione, quest’anno le esportazioni saranno più limitate a causa della riduzione della produzione. Tuttavia, i clienti europei, in particolare quelli della Svizzera, continuano a preferire gli avocado delle Canarie, noti per la loro qualità. L’azienda sta puntando a incrementare la produzione e il fatturato delle esportazioni nei prossimi anni.

Verso l’Indicazione Geografica Protetta

Un altro aspetto positivo per i produttori di avocado delle Canarie è la possibilità di ottenere l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per l’Aguacate de Canarias. Questo riconoscimento, attualmente in fase di valutazione da parte dell’Unione Europea, potrebbe conferire ufficialmente una certificazione di qualità a questo frutto. Se la procedura avrà esito positivo, gli avocado delle Canarie diventeranno gli unici a beneficiare di questo riconoscimento, simile a quanto accaduto per le banane delle Canarie.

Strategie per il futuro

Nonostante le sfide, la coltivazione di avocado nelle Isole Canarie ha mostrato segni di crescita negli ultimi anni. Tuttavia, la siccità ha ostacolato la piantagione in alcune aree come La Gomera e Tenerife. Recentemente, il Ministero dell’agricoltura ha autorizzato l’uso del flupyradifurone per combattere la cocciniglia dell’avocado, un parassita che ha causato gravi danni alle coltivazioni. Questa autorizzazione rappresenta una buona notizia per il settore, poiché permetterà di recuperare i lotti più colpiti e di continuare a produrre avocado di alta qualità, soprattutto ora che si avvicina l’ottenimento dell’IGP.