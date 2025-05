Un primo piatto ricco di sapore, perfetto per la primavera in Veneto.

Ingredienti per il risotto con asparagi

Per preparare un risotto con asparagi verdi e bianchi per 4 persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

250 g di riso Arborio

150 g di asparagi verdi

150 g di asparagi bianchi

1 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

1 pomodoro

40 g di burro

40 g di parmigiano grattugiato

vino bianco

sale, salvia e timo q.b.

2 litri di acqua

Preparazione del brodo vegetale

Iniziamo preparando un brodo vegetale saporito. Mondate la cipolla, tagliatela a metà e fatela abbrustolire in una casseruola con un filo d’olio. Aggiungete la carota e il sedano, anch’essi lavati e tagliati a metà. Lavate gli asparagi e rimuovete le basi coriacee, aggiungendole nella casseruola con gli altri ortaggi. Unite anche il pomodoro tagliato in quattro, sale, salvia, timo e 2 litri d’acqua. Cuocete per circa un’ora, fino a ottenere un brodo ricco di sapore.

Cottura del risotto

Una volta pronto il brodo, tagliate le punte degli asparagi e tenetele da parte. Riducete a dadini i fusti e tostate il riso in una casseruola con 20 g di burro per un minuto. Tritate 50 g di cipolla e unitela al riso, sfumando con un po’ di vino bianco. Iniziate a cuocere il risotto, aggiungendo il brodo bollente poco per volta. Dopo circa 5 minuti, unite metà degli asparagi a dadini e continuate la cottura per altri 8-9 minuti. Quando il risotto è ancora molto all’onda, aggiungete le punte e il resto dei dadini.

Finitura e impiattamento

Una volta cotto, spegnete il fuoco e lasciate riposare il risotto per 3-4 minuti. Mantecate con 40 g di burro e 40 g di parmigiano grattugiato, mescolando bene per amalgamare i sapori. Servite il risotto caldo, guarnito con le punte di asparagi messe da parte. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori primaverili, ma rappresenta anche una tradizione culinaria veneta da gustare in compagnia.