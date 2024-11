Ingredienti e preparazione del risotto

Il risotto con pere e radicchio rosso è un primo piatto ideale per le fredde serate invernali. La combinazione della dolcezza delle pere con l’amarognolo del radicchio crea un equilibrio di sapori che sorprende e delizia il palato. Per preparare questo piatto, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di qualità.

Iniziate preparando un litro di brodo vegetale, che sarà utilizzato per la cottura del riso. Tritate finemente una cipolla e fatela appassire in una casseruola con 30 grammi di burro e due cucchiai di olio extravergine d’oliva. Aggiungete il radicchio, precedentemente tagliato a listerelle, e un pizzico di sale. Cuocete per circa due minuti, fino a quando il radicchio non si ammorbidisce.

Tostatura del riso e cottura

Una volta che il radicchio è pronto, unite il riso e fatelo tostare nel soffritto per un paio di minuti. Questo passaggio è fondamentale per esaltare il sapore del riso. Dopo la tostatura, sfumate con un dito di vino bianco e lasciate evaporare. A questo punto, iniziate ad aggiungere il brodo bollente, un mestolo alla volta, mescolando frequentemente per garantire una cottura uniforme.

Nel frattempo, sbucciate le pere e tagliatele a pezzetti. In una padella a parte, sciogliete 20 grammi di burro e insaporite le pere per qualche minuto, fino a quando non diventano tenere. Questo passaggio darà una nota dolce e aromatica al risotto.

Finitura e presentazione del piatto

Quando il riso è al dente, unite le pere al risotto e mescolate bene. Per completare il piatto, mantecate con il restante burro e una generosa quantità di formaggio grattugiato, come il Grana Padano. Questo passaggio renderà il risotto cremoso e ricco di sapore.

Per un tocco finale, potete aggiungere delle noci tritate, che daranno una nota croccante e un contrasto interessante con la morbidezza del risotto. Servite il risotto caldo, guarnito con qualche foglia di radicchio fresco per un effetto visivo accattivante.

Questo piatto non è solo un’ottima scelta per una cena in famiglia, ma è anche perfetto per impressionare gli ospiti durante le festività. Provate a combinare il risotto con altre ricette che utilizzano radicchio e pere, come calamari ripieni o insalate gourmet, per un menu completo e raffinato.