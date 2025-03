Scopri come preparare un primo piatto fresco e colorato per l'estate.

Ingredienti per un piatto colorato

Per preparare le farfalle tricolore con verdure e bufala affumicata, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

320 g di farfalle tricolore

200 g di mozzarella di bufala affumicata

150 g di asparagi

1 zucchina romanesca

1 peperone rosso

200 g di pomodorini

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Foglie di basilico fresco

Mais dolce (facoltativo)

Preparazione delle farfalle tricolore

Inizia cuocendo le farfalle in abbondante acqua salata, seguendo le istruzioni sulla confezione per ottenere una cottura al dente. Nel frattempo, prepara le verdure: lava e taglia a rondelle la zucchina, a strisce il peperone e a pezzetti gli asparagi. In una padella capiente, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi lo spicchio d’aglio tritato. Dopo un minuto, unisci le verdure e saltale a fuoco vivo per circa 5-7 minuti, fino a quando non saranno tenere ma ancora croccanti.

Assemblaggio del piatto

Quando le farfalle sono pronte, scolale e aggiungile direttamente nella padella con le verdure. Mescola bene per amalgamare i sapori. Aggiungi i pomodorini tagliati a metà e il mais dolce, se lo desideri. Infine, unisci la mozzarella di bufala affumicata tagliata a cubetti e mescola delicatamente per farla sciogliere leggermente. Aggiusta di sale e pepe a piacere e guarnisci con foglie di basilico fresco.

Varianti e suggerimenti

Per rendere il piatto ancora più interessante, puoi considerare alcune varianti. Ad esempio, sostituisci la mozzarella di bufala affumicata con ricotta salata per un sapore più deciso. Inoltre, grigliare le verdure invece di saltarle in padella può conferire un sapore affumicato e intenso. Non dimenticare di guarnire i piatti con punte di asparagi e fiori di zucchina per un tocco di eleganza e freschezza.