Descrizione

Il tiramisù light con fette biscottate è una variante veloce e leggera del classico tiramisù al caffè, ottima da concedersi a colazione, a merenda o come dessert di fine pasto. È decisamente meno calorico del tiramisù tradizionale, ma altrettanto fresco e cremoso. Niente mascarpone, ma tanto yogurt greco, caffè e cacao in polvere. Non perdete l’occasione di provarlo!