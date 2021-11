La ricetta che vi proponiamo oggi si presta a innumerevoli varianti ed è talmente facile e veloce da preparare, che potrete portarla in tavola in ogni occasione. Stiamo parlando dei teneri e gustosi rollò di pollo al forno : deliziosi involtini di fettine di petto di pollo, farcite con un ripieno vegetariano di formaggio filante e verdure . Potete seguire alla lettera le nostre indicazioni e utilizzare dei funghi champignon, oppure affidarvi alla vostra fantasia e prendere ispirazione dalle verdure che avete a disposizione.

Note

In alternativa alla besciamella, potete optare per una cottura in forno con un contorno di verdure miste.

Provate anche le girelle di pollo al forno e gli involtini di pollo ripieni di pancetta e formaggio.