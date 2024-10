Un viaggio tra tradizioni e sapori

La manifestazione Saboris Antigus 2024 si svolge nell’entroterra sardo, precisamente nelle regioni della Trexenta e del Sarcidano. Ogni domenica, fino al 22 dicembre, i visitatori possono immergersi in un’esperienza unica che celebra la cultura gastronomica locale. Questo evento, che ha preso avvio nel 2013, è diventato un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni culinarie sarde, portando alla ribalta prodotti tipici e ricette storiche.

Un incontro di cibi e persone

Saboris Antigus è descritto come un “incontro di cibi e di persone”, dove il cibo diventa un mezzo per raccontare storie e costruire legami. I visitatori possono assaporare piatti tipici come i curlungiones fritti e le anguille alla brace, preparati con ingredienti freschi e locali. Ogni tappa dell’evento offre l’opportunità di scoprire le tradizioni culinarie di ciascun comune, creando un legame profondo tra il cibo e la cultura del territorio.

Un programma ricco di eventi

Il programma di Saboris Antigus 2024 è ricco e variegato. Ogni domenica, i comuni partecipanti ospitano eventi che vanno dalla degustazione di piatti tipici a laboratori di cucina. Il 3 novembre si svolgerà a Selegas, seguito da Serri il 10 novembre, e così via fino alla chiusura a Mandas il 22 dicembre. Questo circuito di eventi non solo attira visitatori, ma promuove anche il turismo in un periodo di bassa stagione, contribuendo a sostenere l’economia locale.

Un focus sulla sostenibilità

Quest’edizione di Saboris Antigus si distingue per l’attenzione verso la sostenibilità. Gli organizzatori promuovono l’uso di ingredienti biologici e a filiera corta, incoraggiando pratiche che rispettano l’ambiente. Inoltre, è previsto un ricettario che raccoglierà le ricette tradizionali e innovative, realizzato con la collaborazione di chef sardi e un fotografo specializzato in food photography. Questo volume non solo celebrerà la gastronomia sarda, ma fungerà anche da guida per chi desidera replicare le preparazioni a casa.