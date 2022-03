Insalata di salmone affumicato: ricetta fresca, sfiziosa e proteica

Descrizione

L’insalata di salmone affumicato è un contorno fresco e ricco di nutrienti, preparato con l’aggiunta di valeriana, pomodorini e avocado, il tutto condito con olio extravergine d’oliva e succo di limone. Questa sfiziosa insalata proteica può essere servita anche come piatto unico con del pane tostato o con dei crostini, nelle occasioni in cui occorre portare in tavola qualcosa di pratico, veloce e saziante.