Come preparare in pochi minuti la deliziosa frittata di pane e carne: un squisito secondo piatto rustico, perfetto da gustare in ogni occasione.

Come cucinare in soli 30 minuti i gustosi filetti di cernia con pomodorini ed erbe aromatiche: un invitante secondo piatto dal sapore e profumo mediterraneo.

La ricetta della cotoletta di peperoni impanata e fritta: una gustosa alternativa per chi non mangia carne e non solo, ideale da proporre come secondo piatto.