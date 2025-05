Il sogno di un pizzaiolo

Sasà Martucci, noto pizzaiolo di Caserta, sta per realizzare un sogno che lo porterà a Milano, una delle capitali gastronomiche d’Italia. Con la sua pizzeria I Masanielli, Martucci non solo intende deliziare i milanesi con le sue creazioni, ma anche portare un pezzo della sua terra natale nel cuore della Lombardia. La sua storia è un esempio di passione e dedizione, che ha radici profonde nel suo amore per la pizza.

Milano: un palcoscenico per la pizza campana

Milano sta diventando un vero e proprio teatro per i grandi nomi della pizza campana. Con pizzaioli di fama come Gino Sorbillo e Vincenzo Capuano, la città offre un panorama gastronomico ricco e variegato. L’arrivo di Martucci rappresenta un ulteriore arricchimento per questa scena, portando con sé l’autenticità e la tradizione della pizza casertana. La sua pizzeria, situata in via Roncaglia 12, avrà una capienza di 120 coperti e sarà aperta anche a pranzo, un’ottima opportunità per chi desidera gustare una vera pizza napoletana durante la pausa lavorativa.

Un viaggio verso l’internazionalizzazione

Non si tratta solo di un’apertura milanese. Martucci ha in mente un piano ambizioso che prevede l’espansione oltre i confini italiani. Secondo fonti attendibili, la sua collaborazione con Marcelo Brozović non è solo un colpo di scena, ma un passo strategico verso la creazione di una catena internazionale di pizzerie. Le aperture previste a Lugano nel 2026 e a Miami nel 2027 testimoniano la volontà di Martucci di portare la pizza campana in tutto il mondo, mantenendo sempre alta la qualità e l’autenticità dei suoi prodotti.

La passione per la pizza e i sacrifici

Martucci non nasconde i sacrifici che ha dovuto affrontare per arrivare dove è oggi. In un recente post sui social, ha condiviso la sua esperienza, sottolineando come il lavoro di pizzaiolo richieda dedizione e rinunce. “Questo è un lavoro che ti dà tanto ma ti toglie tanto”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza della passione nel suo percorso. La sua storia è un’ispirazione per molti giovani pizzaioli che sognano di seguire le sue orme e di portare la tradizione della pizza italiana nel mondo.