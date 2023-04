Baccalà in umido senza pomodoro: ricetta della nonna Come cucinare il gustoso baccalà in umido senza pomodoro: la classica ricetta della nonna con olive verdi e capperi.

Polpettone di tonno in crosta di pasta sfoglia: ricetta rustica Come preparare il polpettone di tonno in crosta di pasta sfoglia: un sontuoso e invitante secondo piatto, ideale da servire in un’occasione speciale.

Polpettone di Pasqua con uova sode: ricetta per Bimby TM31 Come preparare con l’aiuto del Bimby TM31 il tradizionale polpettone ripieno di uova sode: una ricetta classica ideale da includere nel menù di Pasqua.

Polpettone pasquale al forno: ricetta tradizionale ricca di gusto Come preparare il tradizionale polpettone pasquale al forno con uova sode: una classica ricetta ideale da portare in tavola durante il pranzo di Pasqua.

Costolette di agnello impanate in friggitrice ad aria: ricetta leggera Come preparare le costolette di agnello impanate cotte in friggitrice ad aria: una variante leggera ma altrettanto sfiziosa delle costolette fritte.

Coratella di agnello in umido alla sarda: ricetta originale Come cucinare la coratella di agnello alla sassarese con cipolla, vino bianco e olive: una gustosa ricetta tipica sarda, perfetta da servire anche a Pasqua.

Agnello in umido con carciofi alla sarda: ricetta tradizionale Come cucinare il tradizionale agnello in umido con carciofi alla sarda: una ricetta classica, semplice e gustosa, ideale da portare in tavola a Pasqua.

Agnello in umido alla sarda con piselli: ricetta tradizionale Come cucinare l’agnello in umido alla sarda con piselli secondo la ricetta originale: un tradizionale secondo piatto ideale da servire a Pasqua.

Agnello in umido alla sarda: ricetta tradizionale con olive e patate Come cucinare l’agnello in umido alla sarda con vino bianco, olive e patate: un classico secondo piatto appetitoso e saporito, ideale da servire a Pasqua.

Agnello in padella al vino e rosmarino: ricetta rustica e saporita Come cucinare l’agnello in padella al vino bianco e rosmarino: una ricetta aromatica e ricca di gusto, ideale da portare in tavola a Pasqua.