I fagioli di Sarconi Igp: un patrimonio da scoprire

I fagioli di Sarconi Igp rappresentano una delle eccellenze gastronomiche della Basilicata. Questi legumi, disponibili nelle varietà cannellini e borlotti, sono coltivati in dodici comuni della provincia di Potenza. Grazie al clima favorevole e alle tecniche di coltivazione tradizionali, i fagioli di Sarconi si distinguono per il loro sapore dolce e pieno. La loro buccia sottile e la polpa tenera permettono cotture più brevi, rendendoli particolarmente digeribili. Questi legumi non solo arricchiscono i piatti con il loro gusto unico, ma sono anche un simbolo della cultura gastronomica lucana.

I marroncini di Melfi: un tesoro autunnale

Le castagne, in particolare i marroncini di Melfi, sono un altro protagonista della cucina lucana. Queste castagne di grandi dimensioni, dal sapore dolce e aromatico, sono perfette per essere utilizzate in diverse preparazioni culinarie. La loro versatilità consente di sperimentare ricette che spaziano dalla tradizionale zuppa di castagne a dolci e dessert innovativi. Nella cucina autunnale, i marroncini si prestano a combinazioni sorprendenti, come l’abbinamento con i fagioli di Sarconi, creando piatti che scaldano il cuore e il palato.

Ricette creative con fagioli e castagne

La zuppa di fagioli e castagne è un piatto che racchiude in sé la tradizione e la creatività della cucina lucana. Nella sua versione classica, i fagioli vengono cotti lentamente e uniti alle castagne lessate, creando un mix di sapori avvolgenti. Tuttavia, la reinterpretazione di questo piatto offre nuove possibilità. Ad esempio, si possono preparare cestini di pasta frolla ripieni di crema di castagne e fagioli, guarniti con pancetta croccante e rosmarino. Questa combinazione non solo esalta i sapori, ma offre anche un’esperienza visiva e gustativa unica. Con l’arrivo dell’autunno, è il momento ideale per esplorare queste ricette e portare in tavola i sapori autentici della Basilicata.