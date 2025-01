Origini e tradizione della pecorara

La pecorara è un sugo tipico della provincia di Teramo, in Abruzzo, che affonda le sue radici nelle antiche tradizioni contadine e pastorali. Questo piatto, che ha guadagnato popolarità in tutta la regione, si distingue per la sua preparazione ricca e corposa, realizzata esclusivamente con ingredienti provenienti dalla pecora. La ricetta tradizionale prevede l’uso di ricotta fresca e pecorino stagionato, ingredienti che conferiscono al sugo un sapore unico e inconfondibile.

Ingredienti e varianti della ricetta

La preparazione della pecorara può variare a seconda delle preferenze personali e delle disponibilità stagionali. Mentre la versione originale include carne di pecora, montone o castrato, esistono anche varianti vegetariane che sostituiscono la carne con una selezione di verdure fresche. Tra gli ingredienti principali troviamo peperoni, melanzane e zucchine, che vengono tagliati a cubetti e soffritti in olio extravergine di oliva. A questi si unisce un sugo di pomodoro e basilico, creando un condimento ricco e saporito.

La pasta ideale per accompagnare la pecorara

Un altro elemento distintivo della pecorara è il formato di pasta utilizzato. Tradizionalmente, si preparano gli anellini, una pasta fresca all’uovo tipica della regione. Tuttavia, per chi non ha accesso a questo formato, i rigatoni rappresentano un’ottima alternativa. La scelta di una pasta di qualità è fondamentale per esaltare il sapore del sugo, creando un piatto che celebra la gastronomia abruzzese.

Un piatto estivo e leggero

La pecorara è un piatto che si presta perfettamente alla stagione estiva, grazie alla freschezza degli ingredienti utilizzati. La combinazione di sapori intensi e la leggerezza delle verdure rendono questo sugo ideale per un pranzo all’aperto o una cena con amici. Preparato con ingredienti freschi e di stagione, la pecorara è un vero e proprio tripudio di sapori che invita a scoprire le tradizioni culinarie dell’Abruzzo.