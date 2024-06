La scrocchiarella tipica romana è una tipologia di pizza che crocchia, appunto. Nota principalmente nella Capitale ma apprezzata anche in altre città italiane, scoprite di seguito dove mangiarla nel mondo.

Scrocchiarella romana: luoghi e città dove mangiarla al mondo

La gastronomia italiana, e in particolare l’arte culinaria romana della Capitale, offre tantissimi gustosi piatti tipici del luogo. A Roma infatti si passa dalla amatriciana alla carbonara alla pizza romana, per finire alla scrocchiarella. Si tratta di una focaccia croccante tipica della cucina laziale, ottima da servire come aperitivo insieme a salumi, formaggi e salse.

Ma non solo a Roma: la scrocchiarella è diventata famosa tanto da poterla mangiare nel mondo. Ma dove? Scoprite le città e i luoghi dove mangiarla dall’Italia all’estero. La pizza Scrocchiarella poi ha il pregio che si conserva piuttosto a lungo, pertanto potete prepararla anche con un giorno o due di anticipo e averla a disposizione all’occorrenza, croccante come appena fatta.

Londra, Vicolo romano

Si tratta di uno dei locali più apprezzati di Londra. Qui è possibile sedersi ed assaporare dell’ottima cucina regionale italiana ed una buonissima pizza romana, tra cui la scocchiarella, ma anche dei piatti mutuati dalla tradizione europea e mediterranea in genere.

Il ristorante accoglie nel migliore dei modi tutta la sua clientela: all’occorrenza, se richiesto, è possibile adattare i piatti presenti sul menu in modo da rispettare la dieta vegetariana o vegana. Il locale è aperto tutti i giorni della settimana sia a pranzo che a cena.

Bella Roma

Bella Roma sempre a Londra propone dei piatti tipicamente laziali ed italiani oltre che l’immancabile pizza. Nel menu, tanto per andare incontro alle esigenze di tutti, troverete anche delle ricette mediterranee o europee. Chiunque lo richiedesse potrebbe scegliere di farsi servire al tavolo piatti vegetariani e vegani o alimenti gluten free.

Il ristorante è aperto tutti i giorni della settimana ed offre la possibilità di consumare in loco sia la colazione che il pranzo, sia la cena che il brunch.

Berlino, Come va’ va’

Pizza romana, sottile, e scrocchiarella! Sergio e Silvana, i due proprietari di Come va’ va’ nel centro di Berlino la servono da ben sette anni ormai. 33 cm o versione 40cm (pizza come va’va’ fino a 4 differenti gusti), condimenti classici, margherita, marinara, Parma, funghi, e ancora tanti altri gusti ma da poco e, a grande richiesta, pizze gourmet. A Berlino potrai trovare la cucina romana, a partire dalla pizza e la scrocchiarella.