Descrizione

Il burro di semi di canapa è una deliziosa crema spalmabile senza zuccheri aggiunti, che può essere utilizzata per preparare piatti sia dolci che salati. I semi di canapa sono ricchi di omega 3 e 6, fibre e proteine: un vero e proprio superfood energetico perfetto per chi segue un’alimentazione vegana e non solo. I suoi ottimi valori nutrizionali lo rendono un alimento adatto a tutti, ideale da alternare con altri creme vegetali, come il burro di mandorle, arachidi, nocciole e semi di zucca. Scoprite come prepararlo in pochi minuti utilizzando un semplice frullatore da almeno 500 W e gustatelo come più vi piace: con del pane tostato, in aggiunta al muesli o come condimento per verdure e primi piatti.