Scopri come preparare un semifreddo al mascarpone con un cuore di pan di Spagna e caffè, un dolce perfetto per ogni occasione.

Ingredienti e preparazione del semifreddo

Il semifreddo al mascarpone è un dolce che unisce la cremosità del mascarpone alla leggerezza del pan di Spagna, creando un dessert irresistibile. Per prepararlo, avrai bisogno di:

500 g di mascarpone

4 uova

350 ml di panna fresca

90 g di zucchero

120 g di farina

30 g di cacao amaro

10 g di gelatina in fogli

1 baccello di vaniglia

caffè al liquore per bagnare il pan di Spagna

Inizia montando le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi la farina setacciata con il cacao e un pizzico di sale, mescolando delicatamente. Versa il composto in uno stampo a cerniera e inforna a 180 °C per circa 25-30 minuti. Una volta cotto, lascia raffreddare il pan di Spagna e preparati per la crema al mascarpone.

Preparazione della crema al mascarpone

Per la crema, metti a bagno la gelatina in acqua fredda. In un pentolino, scalda la panna con il baccello di vaniglia. In una ciotola a parte, sbatti i tuorli con lo zucchero e unisci la panna calda, filtrando il tutto. Riporta il composto sul fuoco e cuoci fino a 82 °C, mescolando continuamente. Quando la crema è pronta, aggiungi la gelatina strizzata e mescola bene. Lascia raffreddare e poi incorpora il mascarpone, montando con le fruste elettriche fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Assemblaggio del semifreddo

Per assemblare il semifreddo, prendi uno stampo a ciambella in silicone e inizia con uno strato di crema al mascarpone. Taglia il pan di Spagna in due dischi e bagnali con il caffè al liquore. Adagia il primo disco sopra la crema, poi versa la crema al caffè e copri con il secondo disco di pan di Spagna. Completa con altro semifreddo al mascarpone, riempiendo bene gli spazi. Copri lo stampo e metti in freezer per almeno 12 ore.

Una volta pronto, sforma il semifreddo e lascialo riposare a temperatura ambiente per 20-30 minuti prima di servirlo. Questo dolce è perfetto per ogni occasione, dalle feste di compleanno ai pranzi in famiglia, e conquisterà sicuramente il palato di tutti.