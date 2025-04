La tradizione ligure dello stoccafisso

Lo stoccafisso accomodato è un piatto che rappresenta la tradizione culinaria della Liguria, in particolare della riviera di Levante. Questo piatto, ricco di sapori e storia, è preparato con stoccafisso, un pesce essiccato e conservato, che viene cotto lentamente in una casseruola, preferibilmente di terracotta. La preparazione richiede tempo e attenzione, ma il risultato finale è un’esperienza gastronomica unica che racconta le radici della cucina ligure.

La ricetta dello chef Alessandro Cabona

Alessandro Cabona, giovane e talentuoso chef genovese, ci guida nella preparazione di questo piatto. Cresciuto a Recco, ha appreso l’arte culinaria dalla madre, che lo preparava solo in occasioni speciali. La sua ricetta prevede l’uso di ingredienti freschi e di qualità, con un’attenzione particolare alla tecnica di cottura. “Per noi liguri, lo stoccafisso accomodato è un piatto che richiede pazienza e passione”, afferma lo chef. La preparazione inizia con l’ammollo del pesce, un passaggio fondamentale per ottenere una consistenza perfetta.

Ingredienti e preparazione

Per preparare lo stoccafisso accomodato, sono necessari ingredienti semplici ma di alta qualità. Tra questi, stoccafisso, olive, pomodoro, patate e aromi come aglio e peperoncino. La ricetta prevede di tritare finemente sedano, carota e cipolla, che vengono poi stufati in olio e acciughe. Dopo aver pulito il pesce, si procede a rosolarlo per formare una crosticina, prima di unire gli altri ingredienti e cuocere lentamente. Questo metodo di cottura permette di esaltare i sapori e di ottenere un piatto ricco e avvolgente.

Un piatto da condividere

Lo stoccafisso accomodato non è solo un piatto da gustare, ma un’esperienza da condividere. Tradizionalmente servito in occasioni speciali, è perfetto per riunioni di famiglia o cene con amici. La sua preparazione richiede tempo, ma il risultato finale ripaga ampiamente gli sforzi. Con una spolverata di prezzemolo fresco e un buon vino bianco, questo piatto diventa il protagonista della tavola, portando con sé un pezzo di Liguria e della sua cultura gastronomica.