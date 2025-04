Ingredienti per le frittelle di ricotta

Per preparare queste deliziose frittelle di ricotta, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici e freschi. Ecco cosa ti serve:

250 g di ricotta

2 uova

100 g di zucchero

150 g di farina

Scorza di limone grattugiata

Olio per friggere

Fragole fresche per servire

Zucchero a velo per guarnire

Preparazione dell’impasto

Inizia a preparare l’impasto delle frittelle di ricotta utilizzando il tuo Bimby. Metti la ricotta, le uova, lo zucchero e la scorza di limone nel boccale e mescola per circa 30 secondi a velocità 4. Aggiungi la farina e continua a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Questo passaggio è fondamentale per garantire che le frittelle siano morbide e ben amalgamate.

Cottura delle frittelle

Scalda l’olio in una padella profonda fino a raggiungere una temperatura di circa 170°C. Con l’aiuto di un cucchiaio, preleva porzioni di impasto e falle scivolare delicatamente nell’olio caldo. Friggi le frittelle fino a quando non saranno dorate e croccanti, girandole a metà cottura per una doratura uniforme. Una volta pronte, scolale su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Servire le frittelle

Quando le frittelle sono ancora calde, passale nello zucchero semolato e servile con fragole fresche. Puoi anche spolverarle con zucchero a velo per un tocco di dolcezza in più. Queste frittelle sono perfette per una merenda estiva, ma possono anche essere servite a colazione o durante un buffet con amici e familiari.

Versione al forno per una merenda leggera

Se desideri una versione più leggera delle frittelle, puoi cuocerle in forno. Dopo aver preparato l’impasto, forma delle palline e disponile su una teglia rivestita di carta da forno. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti, fino a quando non risultano dorate. Servile con frutti rossi freschi come lamponi o mirtilli per un abbinamento fresco e delizioso.