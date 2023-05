Descrizione

Il semifreddo allo yogurt è un dolce al cucchiaio fresco e leggero, perfetto per l’estate. Si prepara con pochi ingredienti, non richiede cottura ed è una valida alternativa al gelato. Questa versione del semifreddo allo yogurt è ancora più leggera e naturale, perché non contiene panna e colla di pesce, ma solo yogurt greco, formaggio fresco spalmabile e miele. Il risultato è un dolce cremoso, delicato e dal sapore leggermente acidulo, che si può arricchire con frutta fresca, cioccolato o granella di nocciole. Facile e veloce da realizzare, che vi conquisterà con la sua bontà e semplicità.