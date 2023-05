Il formaggio fresco grattugiato è un ingrediente che non manca mai in cucina, presente in moltissime ricette tipiche della cucina italiana. Lo si può aggiungere alla pasta come condimento, oppure utilizzarlo per creare dei deliziosi manicaretti come muffin, torte salate e frollini da gustare come snack. Avere del parmigiano o del pecorino grattugiato sempre a disposizione in casa è molto pratico, specialmente quando non si ha tempo di grattugiarlo al momento, tuttavia occorre prestare attenzione a conservarlo nel modo giusto per evitare che si secchi, perda il suo sapore o si deteriori in breve tempo. In questa guida, vi diamo alcuni consigli utili su come conservare il formaggio fresco grattugiato.

Come conservare il formaggio grattugiato fresco

Conservare il formaggio grattugiato richiede pochi e semplici accorgimenti. Se volete conservarlo in frigorifero, mettetelo in un vasetto in vetro a chiusura ermetica. Potete anche utilizzare dei contenitori in plastica se non avete altro a disposizione, a patto che siano di buona qualità. Il formaggio grattugiato, infatti, tende ad assorbire facilemente gli odori e i sapori, per cui un contenitore scadente potrebbe comprometterne il gusto. Se lo acquistate già grattugiato, potete tranquillamente lasciarlo all’interno della sua confezione salvafreschezza. In ogni caso, ricordate di consumarlo entro una settimana e controllarlo spesso per verificare che non si siano formate muffe.

Se fate un uso sporadico del formaggio grattugiato e volete conservarlo più a lungo, avete due opzioni: o lo grattugiate al momento, oppure lo preparate in grandi quantità da conservare in in freezer, già suddiviso in pratiche porzioni monodose all’interno degli appositi sacchetti. Applicate un’etichetta in ogni sacchetto per ricordarvi la data di congelamento e non lasciate trascorrere più di 3 mesi prima di consumarlo.