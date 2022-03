Descrizione

Lo sformato alla zucca con ricotta e funghi champignon è un gustoso e invitante pasticcio di verdure e formaggio, ottimo da servire sia come prima portata, sia come secondo piatto vegetariano. Nonostante i suoi ingredienti siano tipici della stagione fredda, questa ricetta può essere preparata in ogni periodo dell’anno, utilizzando le verdure surgelate.