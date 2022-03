Descrizione

Il baccalà con scarola e carote è un secondo piatto leggero e saporito, imperdibile per chi ama la cucina di mare semplice e genuina. Teneri bocconcini di baccalà bollito, ripassati in padella con l’aggiunta di cipolla, olive e nere e vino bianco, che nell’insieme regalano al piatto un delizioso profumo mediterraneo. Scoprite come prepararlo in pochi e semplici passaggi e servitelo con del buon pane casereccio tostato.