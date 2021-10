Descrizione

I Soldini sono tra le merendine Mulino Bianco più amate dai nostalgici degli anni ’80 e ’90. Cubotti di soffice pan di Spagna farciti con una morbida crema al cacao, glassati con cioccolato fondente e guarniti con l’immancabile moneta di cioccolato. Fuori produzione da diversi decenni, sono stati riproposti in edizione limitata del 2010 e da settembre 2021 è possibile acquistarli nella sezione “Dedicato a te” di Mulino Bianco: 8 Soldini racchiudi in una scatola in latta personalizzata con una dedica. Oggi vi proponiamo l’originale ricetta dei Soldini fatti in casa.