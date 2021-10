Descrizione

Il cavolfiore gratinato al forno è un squisito contorno invernale, arricchito con besciamella fatta in casa, parmigiano grattugiato e pangrattato. Ideale da preparare in vista di un’occasione speciale o da proporre come alternativa sfiziosa al semplice cavolfiore bollito. Scoprite la nostra ricetta facile e veloce e assaggiatelo appena sfornato, ancora caldo e cremoso.