Descrizione

Il banana bread alle noci con mirtilli e salsa ai lamponi è un delizioso dolce rustico ideato dallo chef Marco Bianchi, che potete facilmente preparare in casa e servire in svariate occasioni. Soffice, nutriente e ricco di fibre: questo plumcake americano alla frutta è una vera coccola per il palato, specialmente se gustato con una bevanda calda a colazione o in un freddo pomeriggio d’inverno.