Sorbetto al limone fresco e cremoso: ricetta veloce per Bimby

Descrizione

Il sorbetto al limone è un dessert leggero e rinfrescante, dal profumo intenso e inebriante di agrumi. Si prepara con soli quattro ingredienti: acqua, zucchero, succo di limone e un albume, che gli conferisce una cremosità unica. Il sorbetto al limone è un dolce fresco ideale da servire dopo a fine pasto, per rinfrescare il palato e favorire la digestione. È possibile gustarlo anche a merenda, in alternativa al gelato. In questa ricetta vi spieghiamo come prepararlo passo dopo passo con il Bimby, senza l’utilizzo della gelatiera.