Descrizione

Le spirali di patate sono delle squisite frittelle preparate con un semplice impasto di purea di patate lesse, formaggio e uova, ottime da gustare ancora calde come antipasto o finger food. Potete servirle in molteplici occasioni, per la gioia di grandi e piccini. Per renderle ancora più stuzzicanti, gustatele con della maionese o con altre salse fatte in casa.