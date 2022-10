Quest’anno il 1 novembre cadrà di martedì e consentirà a molti italiani di fare ponte, prolungando il fine settimana di qualche giorno. In tanti approfitteranno delle temperature più miti del previsto per trascorrere del tempo all’aria aperta, tra escursioni in montagna, picnic nei parchi e bagni in mare fuori stagione, mentre altri optaranno per una giornata di puro relax in famiglia o con gli amici.

Programmi per il tempo libero a parte, rimane il classico dubbio amletico: quali supermercati rimarranno aperti? Perché in fondo, capita a tutti di scordarsi di acquistare qualcosa di fondamentale. Se siete di Roma, ecco un elenco dei principali supermercati della Capitale che rimarranno aperti martedì 1 novembre in occasione di Ognissanti.

Supermercati aperti a Roma il 1 Novembre

Ecco una lista dei principali supermercati di Roma che rimarranno aperti martedì 1 Novembre 2022.

Vi suggeriamo di consulare gli orari aggiornati sul sito del punto vendita prescelto, in quanto potrebbero esserci variazioni.

TODIS

I supermercati Todis della Capitale rimarranno aperti dalle 08.00 alle 22.00. Alcuni punti vendita chiuderanno anticipatamente alle 20.00, mentre altri apriranno esclusivamente la mattina fino alle 13.30.

EMME PIÙ

Il punto vendita Emme Più in viale Manzoni 40/44 rimarrà aperto continuativamente dalle 08.30 alle 21.00.

CARREFOUR

I diversi supermercati e ipermercati Carrefour presenti a Roma rimarranno aperti indicativamente nella fascia oraria dalle 07.00 alle 22.00. Alcuni punti vendita, come quello in viale XXI Aprile 23, osserveranno il consueto orario di apertura h24.

CONAD

I punti vendita Conad presenti a Roma rimarranno aperti come da condueto orario festivo dalle 08.30 alle 20.30.

COOP

Alcuni punti vendita Coop rimaranno aperti continuativamente dalle 09.00 alle 21.00, mentre altri apriranno solamente la mattina dalle 08.30 alle 13.30.

ESSELUNGA

Il supermercati Esselunga in viale Palmiro Togliatti 1021 rimarrà aperto a orario continuato dalle 08.00 alle 20.00.

PAM

I supermercati Pam presenti a Roma rimarranno aperti nella fascia oraria dalle 08.00 alle 22.00, a eccezione di alcuni punti vendita che apriranno alle 09.00 e chiuderanno alle 21.00.

MD

I supermercati MD della Capitale rimarranno aperti come di consueto dalle 08.00 alle 20.30.

EUROSPIN

Alcuni supermercati Eurospin osserveranno l’orario di apertura festivo dalle 08.30 alle 13.30, mentre altri punti vendita rimarranno aperti continuativamente dalle 08.00 alle 22.00. Consigliamo di verificare gli orari dei vari punti vendita sul sito ufficiale Eurospin.

LIDL

I supermercati Lidl rimarranno aperti con orario continuato dalle 08.00 alle 22.00, con leggere variazioni tra un punto vendita e un altro: alcuni chiuderanno alle 20.30, altri alle 21.00.