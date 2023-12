Tempo di conservazione delle uova in frigo: una guida completa su come conservare in modo ottimale le uova sia crude che cotte.

Onnipresenti sulle nostre tavole, le uova sono un alimento tra i più nutrienti, versatili e semplici da cucinare. Oltre ad acquistare uova fresche (meglio se da agricoltura biologica), è fondamentale sapere come conservarle in modo ottimale, così da preservarne l’integrità e le qualità organolettiche. Al supermercato le uova sono riposte negli scaffali a temperatura ambiente, onde evitare che gli sbalzi di temperatura possano favorire la formazione di condensa sul guscio, ma una volta arrivati a casa, è bene conservare le uova in frigorifero. Abbiamo preparato per voi una breve guida sul tempo di conservazione delle uova in frigo, che vi aiuterà a mantenerle fresche e genuine e lungo.

Quanto durano le uova crude in frigorifero?

Se conservate in frigorifero a una temperatura di +4°C, le uova crude durano fino alla data di scadenza, ovvero circa un mese dal giorno in cui sono state deposte. Se vi accorgete di avere in frigo delle uova scadute da alcuni giorni, niente paura: potete facilmente verificare se siano ancora commestibili seguendo alcuni semplici accorgimenti.

Potreste eventualmente prendere in considerazione l’idea di congelarle, così da poterle consumare entro 6 mesi. È indubbiamente una soluzione poco comune, ma può tornar utile in varie occasioni: per esempio, se si utilizzano solo i tuorli o solo gli albumi, e non si ha in previsione di utilizzare la restante parte entro breve termine.

Per una conservazione ottimale delle uova in frigorifero, raccomandiamo di non bagnarle mai (neanche se presentano impurità sul guscio) e riporle nei ripiani centrali, evitando di rimuoverle dalla loro confezione (così da ridurre il rischio di contaminazioni)

Quanto durano le uova cotte in frigorifero?

Per quanto riguarda la durata delle uova cotte in frigorifero, i tempi variano in base al metodo di preparazione. Se cucinate con dei condimenti, come la frittata o l’omelette, la durata è breve: 2 giorni al massimo, riposte all’interno di un apposito contenitore a chiusura ermetica. Le uova sode, invece, hanno una durata maggiore e possono essere conservate in frigorifero fino a 1 settimana.