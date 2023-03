Quanto tempo dura l'insalata russa se riposta in frigorifero? I nostri consigli per una corretta conservazione del classico antipasto di verdure e maionese.

L’insalata russa, in inglese Oliver Salad, è un classico antipasto diffuso in tutto il mondo, preparato nella sua versione base con verdure (patate, carote e piselli), leggermente sbollentate e condite con abbondante maionese. L’insalata russa come la intendiamo noi, con sole verdure e maionese, è in realtà di origine italiana, in quanto in Russia viene usualmente preparata con l’aggiunta di uova sode e pollo.

L’insalata russa può essere preparata in tante altre varianti diverse: con tonno, con scampi e pancetta e persino in versione vegana con maionese di soia. Cremosa, fresca e saporita: questa insalata è l’antipasto perfetto per qualsiasi occasione, specialmente se abbinata a delle bruschette, utilizzata per farcire delle tartine di pasta brisée o servita come raffinata tartare.

Difficile che ne avanzi, tanto è buona e invitante, ma se dovesse capitare, ecco qualche semplice indicazione su quanto dura e come conservarla in frigorifero.

Quanto tempo dura l’insalata russa in frigo?

L’insalata russa è molto semplice da preparare e richiede pochi minuti, specialmente se si utilizzando ingredienti già pronti: oltre alla maionese confezionata, in qualsiasi supermercato si trovano le verdure surgelate per insalata russa, tagliate a cubetti e pronte da sbollentare per pochi minuti in acqua salata.

La facilità di preparazione è un grande vantaggio, in quanto non è possibile prepararla con grande anticipo, nè tanto meno congelarla, data la presenza di maionese. Se ne avanza, l’unico metodo per far sì che duri fino a 2-3 giorni consiste nel riporla all’interno di un contenitore a chiusura ermatica (oppure coprirla con della pellicola trasparente) e conservarla in frigorifero.