Un festival dedicato al tramezzino

Dal 9 all’11 maggio, la città di Mestre si trasformerà in un palcoscenico gastronomico per celebrare uno dei suoi simboli culinari più amati: il tramezzino. Questo paninetto triangolare, che ha conquistato il cuore di molti, è al centro di un festival che promette di deliziare i palati e di mettere in risalto la paternità mestrina di questa specialità. L’evento, intitolato Trame, si svolgerà in 25 locali della città e presso l’istituto alberghiero Barbarigo, dove si darà vita a una serie di competizioni e attività per tutti gli amanti della buona cucina.

Le competizioni gastronomiche

Il festival non si limita a celebrare il tramezzino, ma offre anche l’opportunità di partecipare a diverse gare culinarie. Saranno tre le competizioni principali: la prima coinvolgerà 25 ristoratori locali, tra cui rinomati locali come Cà di Màt e da Gino, che si sfideranno per il titolo del miglior tramezzino tradizionale. La seconda competizione vedrà protagonisti gli studenti dell’istituto Barbarigo, che si cimenteranno nella creazione del miglior tramezzino tradizionale, innovativo e nel miglior abbinamento con cocktail. Infine, una terza competizione sarà aperta a tutti i cittadini, permettendo a chiunque di mostrare le proprie abilità culinarie.

La storia del tramezzino

Adriano Anzanello, considerato il padre del tramezzino, racconta con passione la storia di questo paninetto. “Quando ero un ragazzo”, condivide, “il tramezzino si faceva tagliando in sette parti uguali il pan carré, a rettangoli. L’originale, senza crosta, nasce rettangolare, di 5 centimetri per 11, solo con tonno o uova e acciughe”. Questa tradizione, che affonda le radici nella cultura gastronomica mestrina, viene ora celebrata con un festival che non solo onora il passato, ma guarda anche al futuro, incoraggiando l’innovazione e la creatività in cucina.

Un invito a partecipare

Se vi trovate nei pressi di Mestre durante il festival, non perdete l’occasione di assaporare le delizie proposte. I primi due giorni dell’evento, venerdì e sabato, saranno dedicati a chi desidera assaporare gratuitamente le creazioni dei partecipanti. Sarà un’opportunità unica per scoprire la varietà e la qualità dei tramezzini, che spaziano dalle ricette tradizionali a quelle più innovative. Buon appetito e che vinca il migliore!