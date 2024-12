Ingredienti per la torta al cioccolato e mandorle senza lievito

Per preparare questa deliziosa torta, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

200 g di cioccolato fondente

150 g di mandorle tritate

150 g di zucchero

3 uova

100 g di burro (o margarina per una versione senza latticini)

1 pizzico di sale

Un po’ di zucchero a velo per decorare

Preparazione della torta

La preparazione di questa torta è davvero semplice e veloce. Inizia sciogliendo il cioccolato fondente insieme al burro a bagnomaria. Una volta sciolti, lascia raffreddare leggermente. In una ciotola a parte, sbatti le uova con lo zucchero e un pizzico di sale fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il cioccolato fuso e mescola bene.

Incorpora le mandorle tritate e mescola fino a ottenere un impasto omogeneo. Versa il composto in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti. Fai attenzione a non cuocerla troppo, altrimenti rischi di farla seccare.

Servire e conservare la torta

Una volta cotta, lascia raffreddare completamente la torta prima di toglierla dallo stampo. Spolverala con zucchero a velo per un tocco di dolcezza in più. Questa torta è perfetta per essere servita da sola, ma puoi anche accompagnarla con una pallina di gelato o un ciuffo di panna montata per un dessert ancora più goloso.

Puoi conservare la torta in un contenitore ermetico per 3-4 giorni, ma è consigliabile consumarla fresca. Se desideri, puoi anche congelarla, anche se il sapore è migliore appena preparata. Per variare la ricetta, prova a sostituire le mandorle con nocciole o un mix di frutta secca, oppure aggiungi un po’ di liquore all’impasto per un aroma unico.

Perché scegliere questa torta

La torta al cioccolato e mandorle senza lievito è un dolce che conquista tutti, grazie alla sua consistenza umida e al sapore intenso del cioccolato. È ideale per una colazione ricca, una merenda golosa o come dessert di fine pasto. Facile da preparare, è perfetta anche per chi ha intolleranze al lievito, senza compromettere il gusto. Provala e lasciati conquistare dalla sua bontà!