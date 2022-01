Descrizione

La torta budino con biscotti secchi è un dessert cremoso, semplicissimo e adatto a innumerevoli occasioni. Potete servirla a merenda o prepararla a colazione, se desiderate iniziare la giornata con qualcosa di sfizioso e diverso dal solito. Non è una classica torta, ma uno sformato freddo realizzato con due strati di frollini, che racchiudono un cuore di budino alla crema pasticcera e mascarpone. Un’irresisitibile delizia per grandi e piccini, ideale da servire anche in un’occasione speciale.