Descrizione

La torta di mele e zucca è un dolce soffice preparato con ingredienti tipicamente autunnali, ideale da gustare a colazione, come spuntino o come comfort food a fine pasto. Morbidissima, profumata e genuina: questa torta è una vera delizia per grandi e piccini, preparata senza l’aggiunta di burro e indicata anche per chi è intollerante al lattosio.