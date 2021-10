Come preparare la deliziosa marmellata di uva spina: una golosa e aromatica confettura di frutta autunnale, ideale da gustare a colazione.

Come preparare in casa le deliziosa e raffinata torta di sfoglia alla crema pasticcera: un dessert ideale da proporre anche nelle grandi occasioni.

Come preparare in casa il classico pane fritto dolce: l’originale ricetta della nonna, ideale da gustare a colazione o come spuntino nutriente.