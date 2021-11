Descrizione

La torta con doppia cottura alla marmellata e noci è un dolce molto semplice da preparare e irresistibilmente invitante, ideale da assaporare al mattino o nel pomeriggio con una tazza di latte caldo o un tè. Di torte alla marmellata ne esistono tante, ma questa è davvero particolare: la doppia cottura consente di farcire la torta senza tagliarla metà, evitando contemporaneamente che la confettura scenda sul fondo. Seguite passo dopo passo le nostre indicazioni per ricreare in casa questo dessert rustico, perfetto da concedersi come comfort food in inverno.