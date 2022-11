Descrizione

La torta Kinder Maxi fredda è una deliziosa cheesecake che si prepara con le classiche barrette di cioccolato al latte, una golosa mousse di mascarpone e panna e una base friabile di biscotti secchi. La ricetta è semplicissima e non richiede cottura, dunque non dovrete accendere il forno ma potrete gustarla semplicemente dopo averla lasciata riposare alcune ore in frigorifero.