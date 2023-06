Descrizione

La torta di mele senza zucchero è un dolce semplice e delizioso, ideale per i diabetici e per chi desidera ridurre il consumo di zuccheri semplici. Si prepara come la classica torta di mele senza burro con ingredienti semplici quali farina, uova, olio di semi di girasole e yogurt. Se volete prepararla in versione senza lattosio, vi basterà sostitituire lo yogurt biancocon dello yogurt di soia al naturale. Soffice, leggera e profumata: è ideale da gustare a colazione o a merenda con un tè o un infuso. Scopriamo insieme come prepararla in pochi minuti con il Bimby!