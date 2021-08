Descrizione

I pasticcini di mandorle senza zucchero sono dei golosi biscottini aromatizzati al limone e dolcificati con la stevia, molto simili al classici amaretti. Questi dolcetti agli albumi sono leggerissimi e proteici, hanno un basso indice glicemico e possono essere consumati in ogni momento della giornata: a colazione, come spuntino o come dessert da servire a fine pasto con il caffè.