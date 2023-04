Descrizione

Amate i mirtilli? Vi suggeriamo una ricetta semplicissima che potete preparare in soli 20 minuti utilizzando il Bimby: la torta con mirtilli e yogurt greco. Un dolce irresistibilmente soffice e profumato, dal leggero aroma di vaniglia, perfetto da gustare a colazione, oppure nel pomeriggio con una tazza di tè. Così delicata da sciogliersi in bocca, questa torta è una vera delizia per grandi e piccini, perfetta da servire anche in un’occasione speciale.