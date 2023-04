Starbucks è una famosissima catena di caffetterie statunitense, annoverata tra i primi 3 fast food più diffusi al mondo, dopo Subway e McDonald’s. Fondata a Seattle nel 1971, oggi Starbucks conta più di 28 mila punti vendita, distribuiti in 78 Paesi.

In Italia la prima caffetteria Starbucks ha aperto solamente nel 2018 a Milano, presso Palazzo Broggi. In seguito sono state inaugurate 5 nuovi punti vendita, tra cui in Stazione Centreale, in corso Garibaldi e in via Durini.

Oltre a Milano, Starbucks è presente anche in altre principali città Italiane, tra cui Torino, Bergamo, Brescia, Verona, Firenze e Roma.

Ma quanto costa una tazzina di caffè espresso, un classico caffè americano o una tazza di Latte a marchio Starbucks? Scopriamolo insieme!

Quanto si spende da Starbucks?

Il menù Starbucks è suddiviso principalmente in parti: bevande e cibo. Si parte dal classico caffè preparato al momento, alle decine di bevande a base di espresso o cioccolato, fino all’iconico Frappuccino Starbucks e alle innumerevoli combinazioni di tè e tisane da sorseggiare sia calde che fredde.

Chi sceglie di fare colazione da Starbucks può optare per uno dei seguenti pacchetti:

Bevanda Short + Spremuta + Brioche: 7,00 €

Cappuccino Short + Spremuta + Brioche: 6,50 €

Espresso + Spremuta + Brioche: 6,00 €

Per una veloce pausa pranzo, si può scegliere per uno dei seguenti menù, entrambi al prezzo di 11,50 €:

Panino a scelta + Spremuta + Espresso Macchiato

Panino a scelta + Tall Iced Tea + Espresso

Caffetteria

Per un espresso semplice o macchiato nel formato Single da Starbucks si spendono 1,40 €, mentre per un marocchino 1,60 €. Se si opta per il formato Double il prezzo raddoppia a 2,80 €.

Le bevande come l’americano, il cappuccino e il Starbucks Caffè Latte sono venduti in quattro formati diversi: short, tall, grande e venti. Il prezzo parte da 2 € e arriva 3,50 €. Altre bevande più particolari, come il Caramel Macchiato e il Mocha e il White Mocha costano da 3,80 € a 5,30 € e possono essere servite sia calde che fredde.

Tra le bevande a base di latte Starbucks propone il Matcha Tea Latte e il Chai Tea Latte, a partire da 4 €, mentre la classica cioccolata calda viene servita anche nella variante White hot Chocolate, a partire da 4,50 €.

Una tazza di tè o infuso caldo, in base al formato scelto costa 3,10 € a 4 €, mentre per gustare un Frappuccino si spendono almeno 4,70 €.

Starbucks nel suo menù include innumerevoli bevande fredde: quelle a base di tè hanno un prezzo che parte da 3,50 €, mentre i Starbucks Refresha alla frutta hanno un costo minimo di 4,50 €. Tante proposte anche per chi ama il caffè freddo, come l’Iced Cold Foam, a partire da 3,50 €.

Dolci e snack

Starbucks offre un’ampia scelta anche in fatto di dolci. Si spende un minimo di 1,50 € se si sceglie un classico croissant francese, 2,50 € per una girella con crema e uvetta, fino a un massimo di 3,50 € per il Cinnamon Swirl. Chi è vegano trova in menù il cornetto con quinoa e farro a 1,75 €.

Oltre alle paste il menù include anche una selezione di donuts a partire da 2,90 €, brownie a 3,90 € e biscotti a 3 €. Se si amano i dolci da forno, oltre ai muffin a 3,50 € è possibile ordinare anche una porzione di torta come la carrot cake, la red velvet e strawberry cheesecake a 6,90 €.

Per una veloce pausa pranzo, Starbucks propone una selezione di insalate a 6,90 €, tramezzini a partire da 5,50 €, croissant salati farciti a 4,50 € e un’ampia varietà di panini, focacce e toast a partire da 6,90 €.