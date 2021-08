Descrizione

La torta salata con carciofi e crema di patate è una squisita quiche rustica, semplice da preparare e ottima da gustare in innumerevoli occasioni, sia come stuzzichino, sia come piatto unico. Questa torta è composta da più strati: la base di pasta brisée croccante e friabile, il cremoso ripieno di purè di patate e panna, guarnito con deliziosi carciofi trifolati in padella. Genuina e invitante, si gusta con piacere sia calda che fredda: provatela!