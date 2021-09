Portate Halloween al livello successivo con la nostra terrificante torta splatter con il sangue. L’impasto spugnoso di velluto rosso e la glassa di formaggio cremoso sono sormontate da schegge frastagliate di “vetro” e una spruzzata di “sangue”. Non per i deboli di cuore.

Note

Congelare le torte non glassate ben avvolte in carta da forno e pellicola trasparente per un massimo di 3 mesi. La torta glassata si conserva in frigorifero per 3 giorni (rimuovere i frammenti per evitare che diventino appiccicosi).

