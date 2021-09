Note

Potete comprare la farina di mais grezza, se non la trovate, usate invece la polenta (non quella istantanea).

I jalapeños freschi variano in calore, quindi assaggiatene uno prima di aggiungerne altri. Se non li trovate, usate peperoncini verdi normali o jalapeños in salamoia, asciugati con carta da cucina.

Preparate il pane di mais fino a 24 ore prima e tenetelo al fresco, avvolto in un foglio di alluminio. Arrostire le cipolle fino a 12 ore prima e tenerle coperte in frigorifero. Congelare il pane di mais, avvolto nella pellicola trasparente, per un mese al massimo. Scongelare completamente, poi scaldare in forno basso per servire.